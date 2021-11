2800 onvindbare veroordeelden opgespoord: 'Dit is goed nieuws'

Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief die hij aan de Tweede Kamer zal sturen. "Dit is goed nieuws", zegt de bewindsman. "Als veroordeelden hun straf ontlopen, raakt dat de kern van onze rechtsstaat." Het aantal onvindbare veroordeelden daalde van 10.749 naar 7.922.

Het overgrote deel van de veroordeelde criminelen die nog op vrije voeten zijn, bevindt zich in het buitenland. Het gaat om mensen met een buitenlandse identiteit en/of een ander geboorteland dan Nederland. Dat maakt het moeilijk ze in de Nederlandse cel te krijgen, zegt Dekker. "Zodra veroordeelden naar het buitenland verdwijnen, is de kans klein dat de straf alsnog kan worden uitgevoerd", schrijft Dekker.

Snelrecht

Om te voorkomen dat veroordeelden de grens over vluchten stelt Dekker voor om bij criminelen bij wie de kans dat ze zich aan hun straf zullen onttrekken groot is (super)snelrecht toe te passen. Zo kunnen misdadigers direct na hun veroordeling de cel in en is vluchten dus onmogelijk.