Dit is Michael, van Mick's Rijmwoordenboek: 'Het zijn mijn two weeks of fame'

We vragen Michael naar de bezoekcijfers van de site. Wat blijkt: wij Nederlanders maken onze gedichten op het allerlaatste moment. "In de avond van 4 december is het het drukst. Op die dag zijn er rond de 200.000 unieke bezoekers op de site. Gedurende het jaar ligt het zo rond de 3000 bezoekers per dag. Als Sinterklaas in het land is, wordt het langzaamaan wat meer."