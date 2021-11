Ondanks maatregelen vieren toch veel mensen sinterklaas met elkaar

Geen daling

Ook Arjan Kuiper, oprichter van Lootjestrekken.nl, herkent de cijfers. "We kunnen niet zien of mensen het sinterklaasfeest bij elkaar vieren of iets anders creatiefs verzinnen, we zien wel dat mensen het vieren. Aan het online verkeer op de site zien we dat het druk is. De groei van het aantal getrokken lootjes vlakt iets af vergeleken met vorig jaar, maar er is geen daling te zien."

Uit een eerder feestdagenonderzoek, uitgevoerd in opdracht van Lootjestrekken.nl, blijkt dat sinterklaasvierders het dit jaar weer net zo groot willen vieren als in 2019. Dit onderzoek is wel uitgevoerd voor de persconferentie van afgelopen vrijdag.

Bij elkaar komen

"Uit de cijfers blijkt dat het gros van de mensen voor de persconferentie het plan had bij elkaar te komen. Het kan zijn dat er afspraken gemaakt worden, om bijvoorbeeld alleen met de gezinsbubbel bij elkaar te komen. Of met opa en oma te videobellen en het zo op afstand te vieren. Ik weet niet hoe de meeste mensen de avond hebben georganiseerd, maar uit onze cijfers blijkt dat pakjesavond gewoon gevierd wordt, met een gemiddelde groepsgrootte van zeven tot acht mensen."