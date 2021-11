Nederland werkt aan nieuwe MH17-procedure tegen Rusland

Het is nu aan een nieuw kabinet om een definitief besluit te nemen. Mogelijk wordt deze stap opnieuw gezet in samenwerking met Australie. Dat land had ook veel slachtoffers en heeft eerder opgetrokken met Nederland om Rusland aansprakelijk te stellen. De Tweede Kamer is eerder in een vertrouwelijke briefing ingelicht over de mogelijke opties.

Strategie is vertrouwelijk

"Het kabinet heeft altijd aangegeven geen enkele juridische optie uit te sluiten en bij het kabinet zijn diverse juridische opties in beeld", zo laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. "De processtrategie is vertrouwelijk. Zodra er een besluit is genomen over verdere stappen, zal dit door het kabinet bekend worden gemaakt."