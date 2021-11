Coronazelftesten amper nog te krijgen na oproep Rutte

Doe een zelftest als je op bezoek gaat bij vrienden of familie. Dat was de boodschap van demissionair premier Mark Rutte tijdens de laatste persconferentie. Maar zelftesten kan nu vaak niet meer, want in veel winkels is geen zelftest meer te krijgen.

Dat meldt koepelorganisatie Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Maar mensen die een zelftest willen kopen hoeven zich geen zorgen te maken, zegt de organisatie. "De pijplijn is goed gevuld. Deze week worden de winkelvoorraden weer aangevuld", zegt een woordvoerder. Lokaal tekorten "Het gaat heel hard en neemt nog steeds toe. Tot nu toe kunnen we het redelijk vullen, waarbij lokaal wel tekorten ontstaan in de winkels", zegt de woordvoerder. De tekorten worden doorgaans binnen een paar dagen aangevuld.