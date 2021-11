Van minuut tot minuut: Esther zat 16 uur vast op Schiphol na vlucht uit Zuid-Afrika

Esther is fotograaf en was voor wat klussen in Zuid-Afrika, waar deze week een nieuwe mutant van het virus aan het licht kwam. "Ik was volledig gevaccineerd en ik reisde vanuit Kaapstad. Daar was weinig van het virus te merken. Ik zat niet in een risicogebied en heb tijdens mijn reis bijna geen andere mensen gezien."

Op het vliegveld in Kaapstad moest ze donderdagavond voor haar terugreis een (kopie van een) QR-code laten zien. Er werd goed gecontroleerd, vertelt Esther. Even later stapt ze in het vliegtuig. Rond 00.20 (lokale tijd, in Nederland is het dan 23.20) vertrekt het vliegtuig met Esther en ongeveer 300 andere passagiers richting Nederland. Pas elf uur later wordt duidelijk wat de passagiers te wachten staat.

10.30 - Het vliegtuig landt op Schiphol en de telefoons beginnen te rinkelen.

Esther vliegt businessclass. De man die naast Esther zit krijgt een sms'je met een onheilspellende boodschap.