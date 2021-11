Oproep: is jouw kritieke ziekenhuisafspraak afgezegd? Deel je verhaal

Deel je verhaal

RTL Nieuws onderzoekt de gevolgen van het uitstellen van kritieke zorg. Is jouw belangrijke afspraak afgezegd of uitgesteld? Of die van een familielid of bekende? En ervaar je daar ernstige gevolgen van? Dan horen we graag van je op onderzoek@rtl.nl met als onderwerp 'zorguitstel'. We zijn in het bijzonder benieuwd naar verhalen van mensen van wie de afspraak al meerdere keren is uitgesteld.

Wij komen ook graag in contact met experts, (medisch) specialisten, artsen of verpleegkundigen die deze situaties herkennen. Alle verhalen worden vertrouwelijk behandeld.

Geef in je mail aan hoe we je het beste kunnen bereiken. Wellicht nemen we dan contact met je op. Natuurlijk worden al je gegevens vertrouwelijk behandeld. Jouw informatie komt nooit zonder toestemming in een artikel of tv-item.