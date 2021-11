Corona slaat toe in Zuid-Limburg, zoek hier jouw gemeente op

In totaal waren er afgelopen week 124 gemeenten met meer dan 1.000 positieve testen per 100.000 inwoners. Een week eerder was dit nog het geval in 23 gemeenten. Alleen in de provincies Groningen en Drenthe kleuren plukjes gemeenten nog niet zwart.

Verdrievoudiging in Weesp en Asten

Maar ook daar stijgen de cijfers wel degelijk. In alle Nederlandse gemeenten is deze week minimaal één nieuwe positieve test gemeld. In 323 van de 352 gemeenten steeg het aantal gemelde positieve testen.

In 17 gemeenten was er zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal besmettingen ten opzichte van vorige week. In de gemeenten Weesp en Asten verdrievoudigde het aantal gemelde positieve testen zelfs.