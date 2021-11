OMT: 2G kan aantal besmettingen halveren ten opzichte van 3G

De uitkomsten van de berekeningen hangen wel af van hoe goed het vaccin bescherming biedt en hoe precies de testuitslag is. Zo is 2G (alleen toegang voor genezen of gevaccineerde mensen) bij de huidige precisie van tests ongeveer net zo effectief ‘in het buiten houden van besmettelijke personen’ als 1G (iedereen krijgt alleen toegang met een negatieve testuitslag).

Het OMT kijkt hierbij naar 'test-sensitiviteit', ofwel 'het percentage terecht positieve uitslagen onder de zieke personen'. Hoe hoger de sensitiviteit, hoe beter. Als de testuitslag betrouwbaarder is (een test-sensitiviteit van meer dan 69 procent), werkt het systeem van 'iedereen testen' beter dan 2G als het om het voorkomen van besmettingen gaat.