Raam open in de klas: ruim 2500 scholen hebben ventilatie niet op orde

Leerprestaties

"In z'n algemeenheid kun je stellen dat in een goed geventileerde ruimte er minder kans is op verspreiding van het virus dan in een ruimte die slecht is geventileerd", zegt kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht.

"Praktisch gezien adem je in een slecht geventileerde ruimte vaker elkaars lucht en daarmee ook elkaar virus in. Maar wat we nog niet weten is bij welke mate van ventilatie de transmissiekansen duidelijk lager worden, daar wordt nu nog onderzoek naar gedaan."

Verder zorgt een goede ventilatie voor een lager ziekteverzuim onder leerlingen en leraren. Daarnaast verbeteren de leerprestaties bij taal- en rekenonderwijs aanzienlijk bij een goed binnenklimaat, zo blijkt uit onderzoek.

Ventilatie kost 1,6 miljard euro

Om de ventilatie en alle bijbehorende installaties op orde te brengen is een basisschool gemiddeld een half miljoen euro en een school in het voortgezet onderwijs anderhalf miljoen euro kwijt. In totaal is er 1,6 miljard euro nodig om alle scholen aan de eisen te laten voldoen, zo berekenen de onderzoekers.