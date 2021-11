Marijn fotografeerde slapend meisje op parkeerplaats Lidl: 'Het contrast was groot'

Marijn was al vaker in Griekenland geweest om het vluchtelingendrama vast te leggen. Toen ze beelden zag van kamp Moria op Lesbos dat grotendeels afgebrand was, besloot ze snel die kant op te gaan om foto's te maken. "Ik wil in mijn foto's de veerkracht van mensen laten zien. Dat ze zelfs in de meest moeilijke omstandigheden de drang hebben om te overleven. Deze mensen waren al op de vlucht en moesten na de brand opnieuw vluchten."

Omstandigheden verschrikkelijk

Ze trof in Griekenland allemaal mensen aan op straat, onder wie veel gezinnen. En ineens zag ze de 4-jarige Zahar liggen op de parkeerplaats van de Lidl. "Ik vroeg haar vader en moeder of ik foto's van haar mocht maken. Dat vonden ze geen probleem."

Het vredig slapende meisje raakte Marijn. "Het contrast was mooi en heftig tegelijk. De omstandigheden waren verschrikkelijk, maar ze lag daar rustig te slapen. Het licht van de overkapping van de Lidl scheen precies op haar gezicht."