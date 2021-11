176 mensen stierven bij vliegtuigcrash, Iraanse militairen nu voor de rechter

In de Iraanse hoofdstad Teheran is een proces begonnen tegen tien militairen die betrokken zouden zijn geweest bij het neerhalen van een Oekraïens vliegtuig begin vorig jaar. Het toestel met 176 mensen aan boord werd kort na het opstijgen in Teheran neergeschoten met twee raketten. Alle passagiers kwamen om het leven.

Iran zegt dat het toestel van Ukraine International Airlines is neergehaald door een menselijke fout met het radarsysteem. Daardoor zou het passagiersvliegtuig zijn aangezien voor een kruisraket. Luchtverdediging op scherp Kort voor de crash had Iran raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in buurland Irak. Die waren bedoeld om de dood te vergelden van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Nadat het vliegtuig was neergestort, werd ook de kop van een raket gevonden. Het was dus snel duidelijk dat het inderdaad ging om een raketinslag. Een hele reconstructie van de ramp zie je hieronder: Bekijk deze video op RTL XL Een gewone vlucht eindigde in een tragedie. De VS doodde Soleimani met een drone-aanval. Op de dag van de crash stond de luchtverdediging van Iran op scherp uit angst voor een Amerikaanse tegenaanval.