Woede om rellen Rotterdam: 'Blijf met je poten van m'n stad af'

Kevin, die zichzelf omschrijft als Rotterdammer op Zuid, is boos. "Hulpdiensten aanvallen, de stad molesteren. Een klap in het gezicht van iedereen die dag in dag uit keihard werkt om het beste voor Rotterdam en Rotterdammers te bewerkstelligen. Ambtenaren, hulpdiensten, welzijnswerkers, you name it. Het rellend tuig moet zich kapot schamen."