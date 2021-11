Amalia open over bezoek aan psycholoog: 'Kan anderen net dat zetje geven'

'Veel winst te behalen'

Dat een publiek figuur als zij zo open is over mentale gezondheid en naar een psycholoog gaan, is volgens Coppens heel belangrijk. "Dat kan anderen net even dat zetje geven, over de streep helpen om bijvoorbeeld ook een gesprek aan te gaan. Of wellicht dat het juist het gesprek aan de keukentafel op mentale gezondheid brengt. Er is veel winst te halen."

Uit onderzoek blijkt namelijk dat bijna 40 procent van de Nederlanders ooit een psychische stoornis krijgt, zegt hij. "Dat betekent dat we allemaal wel een broer, zus, neef of nicht kennen die het moeilijk heeft in een bepaalde fase. En in die zin denk ik dat het heel goed is dat zij aangeeft: dat is bij iedere familie zo, ook bij ons."