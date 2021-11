Urk coronabrandhaard, check hoe het zit in jouw gemeente

Stijging in alle veiligheidsregio's

In alle 25 veiligheidsregio's steeg het aantal coronagevallen. In verhouding werden deze week de meeste nieuwe coronagevallen gemeld in Limburg-Zuid en Zuid-Holland-Zuid. In Limburg-Zuid werden 828 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. In Zuid-Holland-Zuid waren dit er 813.

De minste coronagevallen werden afgelopen week gemeld in de regio Groningen. Maar ook hier zien we een flinke stijging. In Groningen werden 390 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Vorige week waren dit er nog 242.