Kroonprinses Amalia legde zich op haar veertiende neer bij haar toekomst

Beschermen tegen zichzelf

Wat valt verder op in het boek? Sander Paulus: "Er worden heel veel onderwerpen aangestipt, maar weinig onderwerpen uitgewerkt. Daardoor komt het allemaal een beetje lichtvoetig over. De Breij zegt ook dat ze geen journalist is en Amalia een beetje wil beschermen tegen zichzelf. Bij een gesprek over de liefde gaat het over jongens, trouwen en kinderen. Een eventuele voorkeur voor hetzelfde geslacht lijkt van de baan. Ook al was daar onlangs nog genoeg over te doen."

Wat is het beeld dat je van Amalia krijgt na het lezen van dit boek? Paulus: "Uit alles blijkt wel dat Amalia een slimme jonge vrouw is, die zich heel bewust is van wat er voor haar komen gaat. En dat ze ook nog wel de nodige dosis humor heeft."