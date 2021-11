2G-beleid voor horeca en evenementen: waarom zou deze maatregel werken?

5. Gaat het 2G-beleid ook tot meer vaccinaties leiden?

In Zwitserland leidt de invoering van het 2G-beleid tot een flinke toename aan gevaccineerden. Maar daar was de vaccinatiegraad een stuk lager dan in Nederland. Ger Rijkers kan 'niet preces zeggen' hoe dat hier zal gaan. "Maar we hopen het wel."

Of er sprake van drang is? "Ja, zeker, dat denk ik wel. Maar de omstandigheden zijn dusdanig dat het nodig is om die drang uit te oefenen. Bovendien, het is nog steeds niet verplicht om jezelf te laten vaccineren in Nederland."

6. Sommige sceptici zeggen dan: "Maar die verplichting gaat er nu wel komen."

Rijkers: "Ik denk het niet, maar zeg nooit 'nooit', zeker niet in de politiek. Als we over twee weken 30.000 besmettingen per dag hebben, moet er wat gebeuren. Zeker als er echt enorme problemen in de ziekenhuizen zijn. Wat als er straks mensen in ziekenwagens beademd moeten worden omdat er geen plek meer is in het ziekenhuis? Dan kan de situatie snel veranderen."

"Het hoeft absoluut niet zover te komen. Daarom blijft het advies: laat je vaccineren, het liefst zo snel mogelijk. Dan kun je dergelijke escalatie vermijden."