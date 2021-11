Dit is de wraakzuchtige dictator Loekasjenko: 'Hij is tot alles in staat'

De macht wil Loekasjenko niet opgeven. Verzekerd van zijn zesde presidentstermijn grijpt de dictator na de verkiezingen hard in. Pakte hij in de aanloop naar de verkiezingen al oppositiekandidaten op, nu richt hij zich ook op zijn eigen burgers, die in de weken na de verkiezingen de straat op blijven gaan.

Bont en blauw geslagen

Loekasjenko's ordetroepen arresteren zeker 35.000 mensen. Ze worden bont en blauw geslagen, er vallen zelfs doden. Het gezicht van het protest, politicus Svetlana Tichanosvkaya, wordt het land uitgezet. Haar man, de oorspronkelijke kandidaat voor de oppositie, blijft achter in de gevangenis.

"Toen de protesten uitbraken had Loekasjenko twee dingen te verliezen: zijn reputatie en zijn macht", vertelt Hartog. "Het eerste is hij volledig kwijt. Loekasjenko had al niet meer de steun van de meerderheid van zijn onderdanen, maar het geweld dat tegen demonstranten werd en nog steeds wordt gebruikt heeft Belarussen verder tegen hem in het harnas gejaagd."

Ook zijn internationale reputatie ligt aan diggelen. De ingewikkelde, maar toch op een bepaalde manier stabiele verstandhouding die Loekasjenko jarenlang met Europa onderhield, lijkt nu definitief kapot.

Europese sancties

Het optreden van Loekasjenko kan niet onbestraft blijven, vindt de Europese Unie. Die voert daarom in oktober 2020 sancties in, vooral gericht tegen tientallen vertrouwelingen van Loekasjenko. Het gaat om reisbeperkingen, en tegoeden in het buitenland worden bevroren.

Loekasjenko blijft eerst nog buiten schot, maar hij en zijn zoon, die hij heeft aangesteld als Nationaal Veiligheidsadviseur, worden een maand later alsnog toegevoegd aan de sanctielijst. In december volgt opnieuw een derde pakket sancties, gericht tegen rijke Belarussische zakenlui.

Pers aan banden gelegd

Loekasjenko lijkt van begin af aan weinig onder de indruk. Hij gaat onverminderd door met repressie in zijn land. Demonstranten, politici en onafhankelijke journalisten worden één voor één van straat geplukt. Ze krijgen jarenlange celstraffen en worden in de gevangenis gemarteld.