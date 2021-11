Cryptodiefstal neemt toe: 'Opeens had ik 22.000 euro minder'

Op het hoogtepunt waren de cryptomunten in zijn bezit meer dan 24.000 euro waard. Toen sloegen de criminelen toe, en was hij al zijn geld in één keer kwijt.

David erkent in het gesprek met RTL Nieuws dat hij zelf verantwoordelijk is geweest voor het installeren van de malware, maar is tegelijkertijd ook boos op Binance. "Mijn account was beveiligd via een uniek wachtwoord van een passwordmanager, en ik had tweestapsverificatie aanstaan. Dus dan verwacht je ook dat je een melding krijgt op je telefoon als je je wachtwoord wilt veranderen, die je moet goedkeuren."