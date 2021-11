Humanitaire crisis aan de Poolse grens: wat kan Europa doen?

Maar Rusland houdt de boot af, zegt ze. "Het gebruikt de crisis om Europa als zwak neer te zetten en wijst op een dubbele standaard. Volgens Moskou zou de EU in het verleden namelijk wel dit soort groepen migranten hebben toegelaten, en doet het nu moeilijk juist omdat het over Loekasjenko gaat. Maar de centrale boodschap vanuit Moskou is dat Europa dit maar zelf met Belarus moet oplossen."

Volgens Hartog komt deze situatie Rusland niet slecht uit. "Net zoals bij andere regionale crisissen zoals in Oekraïne en in Syrië krijgt Rusland een sleutelrol als mediator. Voor Rusland is dat een comfortabele positie: het geeft een positie van macht, maar ondertussen wordt er in Moskou vooral achterover geleund. Een conflict tussen de EU en Belarus drijft Loekasjenko alleen maar nog verder in de armen van Poetin en dat is wat het Kremlin wil. Merkels voorstel zal wellicht tot gesprekken leiden, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat Moskou Loekasjenko in dit stadium zal laten vallen."