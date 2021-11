In jaar tijd 36 nieuwe bijwerkingen coronavaccins ontdekt: 'Hier blijft het wel bij'

Nog geen jaar geleden werden er in Nederland vier verschillende vaccins op de markt gebracht. Het CBG heeft in kaart gebracht welke bijwerkingen er allemaal zijn ontdekt.

"Er zijn nu miljarden mensen geprikt en wat we bij vaccins altijd zien, is dat bijwerkingen de eerste weken optreden", zegt CBG-voorzitter De Boer. "Het later optreden van bijwerkingen, terwijl je de twee prikjes al hebt gehad, dat verwacht je helemaal niet. Het vaccin is dan allang uit je lichaam."

Ernstige bijwerkingen zeer zeldzaam

Bij het op de markt komen stonden in de vier bijsluiters van de vaccins in totaal 31 bijwerkingen genoemd. Het afgelopen jaar zijn er 36 toegevoegd. Acht daarvan zijn volgens het CBG te typeren als ernstig. Hier is medisch ingrijpen noodzakelijk, omdat de aandoening levensbedreigend is en fataal kan aflopen. Zo is er bij de vaccins van AstraZeneca en Janssen een zeer kleine kans op een zeldzame vorm van trombose. En bij het vaccin van Pfizer of Moderna is er een zeer zeldzame kans op ontstekingen aan het hart. In beide gevallen is de kans kleiner dan 1 op de 10.000.

De meest opvallende bijwerking is de zeer zeldzame combinatie van een laag aantal bloedplaatjes en stollingsproblemen (TTS) na het prikken van Janssen en AstraZeneca. Dat is een bijwerking die het CBG voor het eerst is tegengekomen. Deze bijwerking komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 prikken. In Nederland zijn drie mensen overleden door deze bijwerking. Het vaccin van AstraZeneca wordt in Nederland niet meer toegediend.