QR-controle zet relaties op scherp: 'Mijn zus noemt me een schaap'

Lotte* was al 3,5 jaar samen met haar vriendin toen corona voor problemen in haar relatie zorgde. "Elke keer als we bij haar familie waren, begonnen ze over vaccinaties en dat ik niet zo achterlijk moest doen, want het is maar een prik."

Zelf is Lotte niet gevaccineerd, maar haar ex-vriendin was dat wel. "Zij luistert heel erg naar wat de overheid zegt en ik ben gewoon niet zo. Ik wil zelf onderzoek doen en wachten met vaccineren totdat het voor mij goed voelt."

Einde relatie

Meningsverschillen over het nemen van de prik waren de druppel. "Op een gegeven moment werd ik boos en was ik er klaar mee om telkens voor gek te worden verklaard."

"De verdeeldheid tussen ons werd steeds groter en er was geen respect meer. Hierdoor zal ik nu niet zo snel een relatie nemen met iemand die gevaccineerd is."