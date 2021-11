Huilende koningin Máxima omhelst zieke fan: 'Ik ga u missen'

Aan RTL Boulevard laat José weten dat ze een brief voor Máxima heeft geschreven en dat ze het heel bijzonder vindt dat de koningin zo op haar is afgestapt. "Ik ben heel blij dat het is gefilmd, want ik kan het nog steeds niet geloven", vertelt de fotografe. Ook laat ze weten dat ze heel blij is met alle lieve, hartverwarmende berichten.

Royaltykenner Rick Evers schrijft op Twitter: "Koningin Máxima weet van het dramatische nieuws dat trouwe fan José en fotografe voor modekoninginmaxima.nl heeft gekregen over haar gezondheid. Een emotioneel afscheid eerder vandaag."

Opening in Leusden

De koningin was vrijdagochtend op bezoek in Leusden om daar het nieuwe hoofdkantoor van AFAS Software te openen.