Meer positieve tests in 312 gemeenten, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Het aantal positieve coronatests in Nederland is de afgelopen week opnieuw gestegen. Deze stijging is bijna overal in het land terug te zien. In verhouding worden nog steeds de meeste coronagevallen gemeld in de Biblebelt. Bekijk hier hoe jouw gemeente ervoor staat.

De gemeente Zwartewaterland (Overijssel) telde veruit de meeste coronagevallen. Omgerekend werden hier 1345 positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Naast Zwartewaterland staan er 8 andere Biblebeltgemeenten in de top 10 van de gemeenten waar afgelopen week de meeste besmettingen zijn gemeld. Het gaat om de gemeenten Renswoude, Neder-Betuwe, Scherpenzeel, Urk, Hardinxveld, Giessendam, Reimerswaal, Staphorst en Oldebroek. In Staphorst (-42 procent) en Scherpenzeel (-31 procent) nam het aantal besmettingen wel af ten opzichte van vorige week. Hoe de nieuw gemelde positieve tests zijn verdeeld, is te zien op de kaart hieronder. Klik op je eigen gemeente om de cijfers te bekijken en vergelijken. Het aantal positieve tests per gemeente tussen 27 oktober en 2 november Bijna overal meer besmettingen In bijna alle gemeenten is deze week minimaal één nieuwe positieve test gemeld. En in 312 van de 352 Nederlandse gemeenten werden deze week meer coronagevallen gemeld dan een week eerder. In slechts 32 gemeenten daalde het aantal nieuw gemelde coronabesmettingen. Alleen de gemeenten Vlieland en Schiermonnikoog bleven afgelopen week helemaal coronavrij. lees ook: Aantal coronabesmettingen stijgt verder, 39 procent meer dan vorige week Meeste coronagevallen in Limburg In alle 25 veiligheidsregio's steeg het aantal coronagevallen. In verhouding zijn de meeste nieuwe coronagevallen gemeld in Limburg-Noord en Limburg-Zuid. In Limburg-Noord werden 526 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. In Limburg-Zuid waren dit er 461. De minste coronagevallen werden afgelopen week gemeld in regio Groningen. Hier werden 177 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Vorige week waren dit er nog 112.