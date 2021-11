Aantal coronabesmettingen stijgt verder, 39 procent meer dan vorige week

Toen meldde het instituut 38.733 gevallen. Dat was 50 procent meer dan de week daar weer voor. Nog een week eerder steeg het aantal positieve tests met zo'n 44 procent.

Ziekenhuisopnames stijgen

Het aantal patiënten dat met het coronavirus in het ziekenhuis werd opgenomen, steeg in de afgelopen week naar 834 opnames, blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van een week eerder. In totaal liggen er nu 1312 mensen met corona in het ziekenhuis.

Bezetting verpleegafdeling en intensive care