Vergaderen in virtual reality: de toekomst of gebakken lucht?

"En dat is natuurlijk handig, want de mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos in virtual reality", legt Teunis uit.

"Je kunt allerlei soorten omgevingen bezoeken. Een geschiedenisleraar die lesgeeft over de Chinese muur kan in VR laten zien hoe de muur destijds steen voor steen gebouwd werd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de hunebedden. VR wordt vaak gebruikt om mee te gamen, dus daar kennen veel mensen het van. Maar VR kan ook uitkomst bieden voor musea, universiteiten of in de medische sector."

VR-vergaderen

In de Metaverse-presentatie werd ook nog een andere mogelijkheid van VR genoemd: vergaderen. Volgens Facebook-bedenker Mark Zuckerberg is digitaal overleggen in de Metaverse de volgende logische stap voor bedrijven. Vergaderexpert Rob de Haas wil niet zover gaan, maar ziet absoluut de potentie van de nieuwe technologie.

"We weten allemaal hoe lastig het is om gevoelens over te dragen op een scherm", zegt De Haas. "Om maar een voorbeeld te noemen: de groepssfeer. Het gevoel dat jij vanuit huis onderdeel bent van een chemie en dynamiek. Dat gevoel is er niet als je videobelt. Maar in virtual reality kruip je echt in een rol. Je maakt dan alles in persoon mee. Dat is absoluut een toegevoegde waarde van VR ten opzichte van videobellen."

Hoe vergaderen in Metaverse eruitziet, kun je zien in deze video zien: