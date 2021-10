Koffiebekertjes verdwijnen van kantoor: vanaf 2023 zijn ze zo goed als verboden

Alternatieven?

Er zijn nu al verschillende alternatieven voor het gebruik van de welbekende koffiebekertjes, die meestal een dun plastic laagje hebben. Kantoormedewerkers kunnen bijvoorbeeld een eigen mok gebruiken als alternatief. Bovendien bestaan er wegwerpbekertjes die volledig van recyclebaar materiaal zijn gemaakt.

Een Nijmeegse ontwerpstudio ontwikkelde zo'n volledig oplosbaar koffiebekertje. Die beker is gemaakt van klei en bijenwas en kun je gewoon in een rivier gooien. Sabine Jansen, gedragspsycholoog op het gebied van afvaldumping, vindt dat wel een spannende boodschap. "Je geeft hiermee het signaal dat het oké is om dingen weg te gooien", legt ze uit.

"Maar je wil toch juist het signaal afgeven dat je een beker nog een keer gebruikt of in de prullenbak weggooit." Ze denkt dat zo’n beker juist het dumpen van zwerfafval kan stimuleren. "In een rivier is de beker misschien zo weg, maar in het park niet. En als daar een bekertje ligt dan trekt dat ook ander afval aan. Dan denken mensen: daar kan ik mijn afval ook bijgooien."