Brand in vliegtuig Transavia, passagiers en personeel geëvacueerd

In een toestel van Transavia is vanmiddag een kleine brand uitgebroken in het landingsgestel, meldt Schiphol. De passagiers en bemanning hebben het toestel uit voorzorg verlaten. De brand is inmiddels geblust. "Het kan mogelijk gaan om oververhitte remmen", zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert.

Het ging om een vlucht van Sevilla naar Amsterdam. Het vliegtuig was net geland, toen tijdens het taxiën verschillende hulpdiensten zich naar het vliegtuig haastten. Volgens een woordvoerder van Transavia is de oorzaak van de brand nog onduidelijk. "Daar zullen wij later onderzoek naar doen. Voor nu zijn we vooral blij dat de evacuatie van de passagiers en bemanning goed is verlopen." De passagiers worden opgevangen, meldt Schiphol. Overig vliegverkeer wordt niet gehinderd door de brand. "Het toestel staat op een plek waar overig vliegverkeer er geen last van heeft", zegt een woordvoerder van Schiphol. Lees ook: Vliegtuig schiet van landingsbaan maar alle passagiers veilig van boord Luchtvaartdeskundige Melkert zegt dat dit incident heel ongebruikelijk is. Hij denkt dat het mogelijk gaat om oververhitte remmen. "Als je bent geland, kom je met een paar honderd kilometer per uur op de landingsbaan terecht. De remmen worden dan heel heet, waardoor het niet onmogelijk is dat er brand ontstaat, maar het mag niet gebeuren. Vliegtuigen worden hierop getest." Testen vliegtuig Bij zo'n test versnelt het vliegtuig op de startbaan tot maximale snelheid, waarna het heel hard remt. "In de eerste vijf minuten nadat het vliegtuig tot stilstand is gekomen, mag er geen brand ontstaan. Gebeurt dat wel, slaagt het vliegtuig niet voor de test." Melkert benadrukt dat het ook kan gaan om een andere oorzaak. "Ik kan dat niet honderd procent zeker zeggen. Meerdere dingen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van zo'n brand." Bekijk ook: Vliegtuig met 21 inzittenden stort neer en vliegt in brand in Texas Bekijk deze video op RTL XL In Texas schoot onlangs een vliegtuig met 21 inzittenden van de baan en vloog in brand. Iedereen wist gelukkig op tijd uit het vliegtuig te klimmen.