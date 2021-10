Kamer over intimidatie MH17-advocaten: 'Grof schandaal', 'ambassadeur ontbieden'

"Als deze KGB-praktijken waar zijn, is dat een grof schandaal", zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. "Het is essentieel dat de NCTV alles doet wat nodig is om deze mensen te beschermen."

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vindt dat de Russische ambassadeur moet worden ontboden door de minister van Buitenlandse Zaken. "Schaamteloos en onacceptabel. De minister moet de Russische ambassadeur op het matje roepen. Alle personen die bij deze rechtsstaat ondermijnende praktijken betrokken zijn moeten worden uitgezet."

Volgens CDA-Kamerlid Hilde Palland lijken deze praktijken "een nieuw dieptepunt" in de MH17-rechtszaak. "Het is volstrekt ontoelaatbaar dat advocaten worden geïntimideerd en de rechtsgang wordt gehinderd. Wij willen nadere toelichting hierover van de minister."