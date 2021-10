Oud-minister De Grave leidt onderzoek naar evacuatiedebacle Afghanistan

Onderste steen

De Kamer eiste vorige maand een onafhankelijk onderzoek naar het debacle. Volgens het CDA-Kamerlid Derk Boswijk is het van het grootste belang dat niet het ministerie van Defensie maar een onafhankelijke commissie het onderzoek zal doen.

Volgens critici was het kabinet niet goed genoeg voorbereid op de opmars van taliban. Ook zouden ministeries langs elkaar heen hebben gewerkt. De Tweede Kamer wil dat de onderste steen boven komt.

De Grave was van 1982 tot 1991 Tweede Kamerlid voor de VVD, wethouder van Financiën in Amsterdam, staatssecretaris van Sociale Zaken in het eerste paarse kabinet en van 1998 tot 2002 zelf minister van Defensie. Sinds 2018 is hij lid van de Raad van State.