Raad van Europa bezorgd over Nederlandse manier van burgemeesters benoemen

Dat staat in een dinsdag gepubliceerd rapport, uitgevoerd door een commissie die de lokale besturen in Europa in de gaten houdt. De commissie ziet liever dat de burgemeesters en commissarissen via verkiezingen worden gekozen.

Benoemingsproces

In Nederland mag op dit moment iedereen solliciteren naar de functie van burgemeester en commissaris. Gemeenteraden kiezen vervolgens een beoogde burgemeester en de Provinciale Staten kiezen een commissaris. Zij dragen die kandidaat voor aan de koning.

Maar, stelt de raad, de rollen van de commissarissen en burgemeesters zijn steeds politieker en belangrijker geworden. Zo worden vaker op gemeentelijk of provinciaal niveau beslissingen genomen over veiligheid, openbare orde en tijdens de coronacrisis zelfs over grondrechten, concludeert het rapport.