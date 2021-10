Bijna overal meer besmettingen, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen week opnieuw gestegen. Deze stijging is bijna overal in het land terug te zien. In 312 van de 352 Nederlandse gemeenten werden deze week meer coronagevallen gemeld dan een week eerder.

In verhouding werden veruit de meeste coronagevallen gemeld in Scherpenzeel. Omgerekend werden hier 1.488 positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Vorige week waren dat er nog 810. Na Scherpenzeel volgen de gemeenten Staphorst, Zwartwaterland, Gennep en Neder-Betuwe. Deze gemeenten gaan aan kop met meer dan 1.000 besmettingen per 100.000 inwoners. Bekijk hier beelden vanuit Staphorst: Bekijk deze video op RTL XL Door de stijging van het aantal nieuwe gemelde coronagevallen worden inwoners van Staphorst wel iets voorzichtiger. Op de onderstaande kaart is te zien hoe een groot deel van de Biblebelt (donker) rood kleurt. Zo staan ook de gemeenten Woudenberg (868), Ablasserdam (793), Rijssen-Holten (773) en Renswoude (771) in de top 10 van gemeenten waar afgelopen week de meeste besmettingen zijn gemeld. Het aantal positieve tests per gemeente tussen 20 en 26 oktober Verdubbeling in 83 gemeenten In bijna alle Nederlandse gemeenten is deze week minimaal één nieuwe positieve test gemeld. Alleen Schiermonnikoog en Vlieland bleven afgelopen week helemaal coronavrij. Maar niet op alle Waddeneilanden gaat het goed. In Texel werden deze week 19 nieuwe besmettingen gemeld, vorige week ging het nog om 1 nieuwe besmetting. In 82 andere gemeenten was er ook sprake van een verdubbeling van het aantal besmettingen. In Berg en Dal lag het aantal nieuw gemelde coronagevallen zelfs ruim zes keer hoger dan een week eerder. Deze week werden hier 121 nieuwe besmettingen gemeld, vorige week waren dit er nog 18. Na een afscheidsconcert van een koor uit Groesbeek bleken minstens 20 mensen besmet. Lees ook: Coronacijfers de verkeerde kant op: aantal besmettingen en opnames weer flink toegenomen Stijging in alle veiligheidsregio’s In alle 25 veiligheidsregio's steeg het aantal coronagevallen. In verhouding zijn de meeste nieuwe coronagevallen gemeld in de regio Zuid-Holland-Zuid. Hier werden 365 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. Hierna volgen de veiligheidsregio’s Limburg-Noord (349) en IJsselland (341). De minste coronagevallen werden de afgelopen week gemeld in regio Groningen. Hier werden 117 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld.