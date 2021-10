Coronacijfers de verkeerde kant op: aantal besmettingen en opnames weer flink toegenomen

8 op de 10 Nederlanders gevaccineerd

Nog wekelijks melden zich bij het RIVM nieuwe mensen voor een eerste vaccinatie. Het gaat om enkele tienduizenden per week. Bijna 85 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder heeft minstens één vaccinatie gehad, blijkt uit de cijfers van het RIVM. Ruim 81 procent van de Nederlanders is volledig gevaccineerd.

Er zijn nog wel flinke verschillen tussen verschillende regio’s. In Urk is de vaccinatiegraad het laagst. Hier is 27 procent van de inwoners volledig gevaccineerd. Staphorst volgt met een vaccinatiegraad van 53 procent. In tien gemeenten is meer dan 90 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Op de kaart hieronder is te zien hoe jouw gemeente ervoor staat.

Vaccinatiegraad per gemeente