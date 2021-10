Veel collega's ziek? Dat kan kloppen, het is niet heel raar

Nog geen spectaculaire cijfers dus, maar ze zijn wel al terug te zien in het ziekteverzuim op werk. Want in september steeg het gemiddelde verzuimpercentage naar 4,2 procent. In augustus was dat nog 3,9 procent, melden de Arbodiensten.

'We komen in de hoest- en nieszone'

Of Wychgel verbaasd is over de stijgende ziektemeldingen? Totaal niet. Het hoort bij deze periode van het jaar, zegt hij. "We gaan weer vaker naar werk, kruipen thuis dichter tegen elkaar aan en komen in elkaars hoest- en nieszone. Dit zie je altijd rond deze tijd van het jaar gebeuren."