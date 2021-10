Verbazing over aanhouding rapper Murda: 'Misschien om aandacht af te leiden'

Murda is populair in Turkije, hij had er meerdere noteringen in de top 10 en het album dat hij maakte met de Turkse rapper Ezhel is een van de meest beluisterde in Turkije. En dus krijgt hij nu ook de nodige steunbetuigingen. "Hij wordt getagd in instagramberichten, krijgt appjes van fans en collega-artiesten, er gebeurt echt van alles", zegt zijn manager.

Ook Ezhel eerder opgepakt

Dat Murda populair is, is ook te zien aan de views op YouTube. "Die liegen er niet om", zegt Midden-Oostencorrespondent Olaf Koens. "De beelden van zijn arrestatie zijn ook breed uitgemeten in de Turkse pers en hij geniet al jaren een enorme schare Turkse fans."