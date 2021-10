Datalek toont aan: landen lobbyen om olie en steenkool te blijven gebruiken

En dat is precies waar Kamerlid Thijssen bang voor is. "Iedereen heeft destijds toezeggingen gedaan, maar sommige landen hebben zeker niet genoeg gedaan. Terwijl er eigenlijk al meer gedaan moet worden dan in Parijs is afgesproken. Het gevaar is dat er niet genoeg gebeurt in Glasgow, en dat het geen succes wordt. Maar dat het wel als een succes wordt verkocht."