Aantal coronagevallen neemt opnieuw sterk toe: stijging van ruim 40 procent

De nieuwe stijging van het aantal gemelde besmettingen is in lijn met de toename van vorige week, toen het RIVM 48 procent meer coronagevallen telde. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het aantal besmettingen wel flink lager. Toen werd de stijgende lijn eerder ingezet.

Seizoenseffect

Wat wel opvalt aan de huidige trend is de mate van groei vergelijkbaar is aan de golf van vorig jaar oktober, hoewel op dit moment een groot deel van de bevolking gevaccineerd is. Daarbij moet worden aangetekend dat de regels op dit moment aanzienlijk soepeler zijn dan in dezelfde periode vorig jaar, maar ook dat de testbereidheid nu lager is.

"De toename in het aantal positieve coronatesten lijkt samen te hangen met de versoepelingen van ruim drie weken geleden, in combinatie met het seizoenseffect", zegt het RIVM. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus verspreidt, is ook verder opgelopen. Het RIVM berekent het momenteel op 1,20. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus meedragen, 120 anderen besmetten. Zo loopt het aantal besmette mensen steeds sneller op.