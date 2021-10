De ene verdachte zwijgt, de ander ontkent: dit gebeurde op de eerste dag in de zaak Peter R.

De zitting was nog niet inhoudelijk, maar wel vroeg de rechter beide verdachten of ze nog wat wilden zeggen. G. deed er het zwijgen toe en E. sprak via zijn Poolse tolk vrij lang. Hij zou G. niet gekend hebben en gewoon iemand in een auto naar Amsterdam hebben gebracht. Daar zou hij rondjes hebben gereden op zoek naar een parkeerplek, die hij niet kon vinden. Uiteindelijk stapte G. weer bij hem in, E. vroeg hem of alles oké was en daarop reden ze Amsterdam weer uit. Onderweg spraken ze niet veel, omdat G. volgens E. op zijn telefoon zat.

Op het moment dat de politie hem op de snelweg aanhield, had hij naar eigen zeggen geen idee waarom dat was. "Ik keek nog naar mijn snelheid, maar ik reed 100 kilometer per uur dus dat was het niet. Pas 's avonds veel later hoorde ik dat ik verdacht werd van moord."

'Alles en iedereen is anoniem'

Advocaat Ronald van der Horst van E. hield later een betoog over het ontbreken van namen in de stukken die het OM opvoert. "Werkelijk alles en iedereen is anoniem", zei de advocaat. Het is een zwakte van het OM, meende hij, want verklaringen van ooggetuigen zouden onbetrouwbaar kunnen zijn. "Dat is voor de verdediging nu op geen enkel manier te achterhalen", zei hij. "Op basis van dit dossier kan geen recht worden gedaan."

De rechtbank hoeft op dit moment nog niet in te gaan op de kritiek van de advocaat richting het OM, maar zal dat later tijdens een inhoudelijke zitting doen. Dat zal naar verwachting in mei of juni zijn.

De advocaat van E. riep op om de voorlopige hechtenis van haar verdachte op te schorten. "Ik wil terug naar mijn vrouw en kinderen. Mijn vrouw is net bevallen van mijn derde kind en ik wil mijn gezin onderhouden", zei E. De rechter ging daar niet in mee en oordeelde dat E. vast moet blijven zitten.