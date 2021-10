Coronabrandhaard in Staphorst, check hoe het zit in jouw gemeente

In verhouding werden veruit de meeste coronagevallen gemeld in Staphorst. Omgerekend werden hier 1458 positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Vorige week waren dat er nog 642.

Ook de Biblebelt gemeenten Woudenberg (509), Renswoude (422), Scherpenzeel (354), Barneveld (320) en Zwartewaterland (304) staan in de top 10 van gemeenten waar afgelopen week de meeste besmettingen zijn gemeld. In deze gemeenten is de vaccinatiegraad relatief laag vergeleken met de rest van Nederland.

Op de kaart hieronder is te zien hoe de nieuw gemelde positieve tests verdeeld zijn over het land. Let op: doordat mensen zich minder vaak laten testen bij klachten en omdat er zelftesten op de markt zijn kunnen de cijfers een vertekend beeld geven.

Het aantal positieve tests per gemeente tussen 6 en 12 oktober