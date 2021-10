Volkskrant-verslaggever weer vrij na arrestatie bij klimaatprotest

Onafgemaakte tweet

Meuleman had de hele dag contact met Van Dinther, maar kon hem sinds het bericht op Twitter niet meer bereiken. Daarop heeft hij bij de politie zijn beklag gedaan over de aanhouding van de journalist. Van Dinther heeft vanaf het politiebureau nog een onafgemaakte tweet geplaatst. Meuleman vermoedt dat de telefoon daarna "uit zijn handen is getrokken".