Verwachte najaarsstijging van corona ingezet: toename besmettingen met 48 procent

Meer besmettingen door feesten

Uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat er steeds meer besmettingen te herleiden zijn naar feesten, borrels en bruiloften. Voor lang niet alle besmettingen wordt een bron gevonden. Maar waar dat wel het geval is, is steeds vaker een feest de plek waar het virus is doorgegeven.

Vier weken geleden waren 149 besmettingen te herleiden naar een feest. Dat was zo’n 3 procent van alle besmettingen waarvan een bron bekend is. Vorige week waren feesten al goed voor bijna 5 procent (173 besmettingen) van alle besmettingen met bron. Deze week telde het RIVM 367 besmettingen die te herleiden zijn aan feesten. Dat is 6,8 procent.

Zo bleken eerder bij een dorpsfeest in het Noordoosten van Friesland minstens tien bezoekers besmet. Ook op andere plekken in het land zijn er vermoedens dat feesten voor een snelle lokale piek in het aantal besmettingen hebben gezorgd.