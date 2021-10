Ventilatie-experts raken ongeduldig: 'Overheid moet CO2-meters verplichten'

Daniel Bonn, natuurkundige aan de Universiteit van Amsterdam, toonde in meerdere onderzoeken aan dat de aerosolen, de piepkleine speekseldruppeltjes die bij uitademen vrijkomen, in slecht geventileerde ruimtes lang kunnen blijven hangen.

En hij deed metingen in een ruimte waarin hartpatiënten een fietstest deden. Door het fietsen nam het aantal aerosolen en het CO2-gehalte in de ruimte in dezelfde mate toe. Nadat in die ruimte een mobiel ventilatiesysteem werd gezet, nam het aantal druppeltjes af. Bovendien bleven de druppeltjes minder lang hangen.

"Er is geen twijfel over het verband tussen het CO2-gehalte in een ruimte en de aanwezige aerosolen", zegt Bonn dan ook. Ook wat hem betreft zou de overheid er dus goed aan doen om CO2-meters te verplichten. "De overheid zou hier echt regels voor moeten maken."

'Niet op blindstaren'

Toch moeten we ons niet helemaal blindstaren op CO2-waardes, zegt Francesco Franchimon, die ook graag zou zien dat de meters verplicht worden. "Als in een koffiebarretje waar bijna niemand zit 1100 ppm gemeten wordt, dan is dat een teken dat de ventilatie niet op orde is. Maar meet je diezelfde waarde in een kroeg die al uren stampvol zit, dan laat het zien dat het ventilatiesysteem er best aardig werkt."

In België is er inmiddels enige ervaring opgedaan. "De norm van 900 ppm blijkt niet altijd haalbaar met de huidige ventilatiesystemen", zegt Bert Blocken, die zelf onder andere metingen deed in het Belgische nachtleven. "Je zou die systemen enorm moeten upgraden, maar dat is bijvoorbeeld in oude panden vaak niet haalbaar. Je zou dan luchtreinigers kunnen inzetten in combinatie met het ventilatiesysteem. Dat is ook veel goedkoper dan het upgraden van een ventilatiesysteem", aldus Blocken.