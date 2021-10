'Nederlandse kennis over DNA mag niet in handen komen van China'

Het gaat om DNA-onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van bloedmonsters die afkomstig zijn van Oeigoeren, een onderdrukte minderheid in China. Ook hebben betrokken Chinese wetenschappers banden met de politie in China. Het is bekend dat China de mensenrechten van minderheden schendt.

D66: parlementair onderzoek

"Mijn haren gaan recht overeind staan van dit nieuws", zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Zijn partij wil een parlementair onderzoek naar Chinese inmenging in Nederland.