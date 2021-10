Nederland doet samen met China DNA-onderzoek: 'Fundamenteel fout'

'Fundamenteel fout'

Die samenwerking is daarom 'fundamenteel fout', zegt hoogleraar Yves Moreau van Universiteit van Leuven. Want die opgedane kennis komt in handen van de Chinese politie en die zetten de technieken in om minderheden zoals Oeigoeren en Tibetanen in China te onderdrukken en te vervolgen. Moreau doet onderzoek naar wetenschappers die samenwerken met de Chinese politie.

Moreau is niet de enige die zo kritisch is. Samen met de Europese beroepsvereniging van genetici (ESGH) vraagt hij aandacht voor het gevaar van machtsmisbruik met behulp van nieuwe DNA-technieken.

DNA

In zeven studies is gebruik gemaakt van DNA van Oeigoeren, van wie in drie gevallen het bloed is afgenomen door een forensisch instituut van het ministerie van Public Security, ofwel de Chinese politie. Onlangs zijn twee van die wetenschappelijke studies op 'ethische gronden' afgekeurd, omdat onduidelijk was of het bloed vrijwillig was afgestaan door de Oeigoeren.

In de overige gevallen zegt het Erasmus MC dat ze documenten hebben ingezien waaruit zou blijken dat de Oeigoeren vrijwillig DNA hebben afgestaan. Maar dat soort goedkeuringsverklaringen stellen in de praktijk weinig voor, waarschuwt Yves Moreau. Ethische commissies in China die hierop moeten toezien hanteren heel andere regels dan wij hier in het westen gewend zijn.