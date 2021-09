Explosief memo toeslagenaffaire was bij 24 ambtenaren bekend

Het bestaan van het memo-Palmen bleek pas oktober vorig jaar, nadat een feitenrelaas opdook waarin werd verwezen naar het memo, die het ‘laakbaar’ handelen hekelde van de Belastingdienst rond stopzetting van toeslagen. Dit feitenrelaas lag in juni 2019 al op tafel tijdens crisisbesprekingen. 'Interne memo, moeten we hier niet iets mee. Laakbaar handelen', noteerde een lagere ambtenaar.

'Bewust buiten archieven gehouden'

De voormalige hoogste baas van de Belastingdienst, directeur-generaal Jaap Uijlenbroek, zei in zijn verhoor bij de POK onder ede dat hij 'op geen enkele manier kennis' had van het memo, voordat het in de publiciteit kwam. In het PWC-onderzoek staat nu dat het feitenrelaas – met de verwijzing naar het memo - op 5 juni 2019 wél met hem is besproken, dat wil zeggen: niet per bladzijde, maar op 'hoofdzaken', en dat daarna 'procesmatige afspraken' zijn gemaakt.

In de zomer onthulden Trouw en RTL Nieuws dat het memo toen bewust niet werd gearchiveerd. Van Huffelen zei daar eerder over dat het niet bedoeld was om informatie weg te moffelen. In een nu vrijgegeven mail uit januari van dit jaar zeggen ambtenaren zelf: "Het is nu ook duidelijk dat het bewust buiten de archieven is gehouden."