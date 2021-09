Sjoerd heeft een prikkelarm bedrijf voor mensen met autisme: 'Mijn zoon was de inspiratie'

Mensen met autisme hebben bijvoorbeeld oog voor detail, zegt hij, en werken zeer grondig. "En we hebben behoefte aan goede IT'ers. Er lopen duizenden mensen met autisme rond die dat werk kunnen doen, maar omdat de look and feel ons niet aanstaat, zijn ze niet welkom. Alleen omdat iemand net even geen teamplayer is. Of omdat iemand sociaal minder vlot is of niet handig communiceert."

De 38-jarige Jesper weet daar alles van. 10 jaar geleden begon hij als tester - iemand die software test en foutjes eruit haalt - bij het bedrijf. Nu is hij projectmanager en coördineert hij de testopdrachten.

Duidelijkheid en sociale vaardigheden

Hij had al zeven jaar een Wajong-uitkering toen hij tester werd. Bij vorige banen ontbrak het aan structuur. "Door mijn autisme is dat heel belangrijk voor mij. Het moet duidelijk zijn wat van mij wordt verwacht, en wat niet."

Daarnaast had hij moeite met sociale vaardigheden. "Toen ik bij dit bedrijf kwam, kon ik geen gesprek aangaan met iemand. Dan kom je in de maatschappij al gauw over als een gek figuur."