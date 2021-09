Daling aantal coronagevallen zet door: 30 procent minder ziekenhuisopnames

8 op de 10 Nederlanders gevaccineerd

Ruim 83 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder heeft minstens één vaccinatie gehad, blijkt uit de cijfers van het RIVM. Bijna 80 procent van de Nederlanders is volledig gevaccineerd.

Er zijn nog wel flinke verschillen tussen verschillende regio’s. Zo is in Urk slechts 26 procent van de inwoners volledig gevaccineerd. In Staphorst, Neder-Betuwe en Reimerswaal ligt de vaccinatiegraad tussen de 50 en 60 procent. Op de kaart hieronder is te zien hoe jouw gemeente ervoor staat.