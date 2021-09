Tekorten aan de pomp en in de pub: 'Britten beginnen brexit te voelen'

In de hoop het personeelstekort op te lossen worden de strenge migratieregels die na brexit werden ingevoerd, nu weer deels van tafel geveegd. Desondanks lijkt de crisis nog de hele winter te kunnen duren.

Uren in de rij

Reken maar dat de Britse premier Boris Johnson er flink mee in zijn maag zit. De afgelopen dagen groeit de onrust in zijn land, nu ook het ene na het andere tankstation zijn deuren moet sluiten. Aan benzine is er volgens de autoriteiten geen gebrek, maar er is simpelweg onvoldoende personeel om de stations bij te vullen.

Het gevolg: Britten staan uren in de rij. De Engelsen staan bekend om hun geduld, maar aan de pomp voert de frustratie de boventoon. Op beelden is te zien dat er flink wordt gescholden: