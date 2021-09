Gemeenten willen snel nieuwe steun voor horeca

Horecaondernemers die omzet verliezen doordat het kabinet de coronamaatregelen voor de horeca verlengt, moeten snel ruimhartige steun krijgen. Dat schrijft de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Haagse burgemeester Van Zanen, in een brief aan het kabinet. De VVD in de Tweede Kamer steunt dit pleidooi.

Volgens Van Zanen heeft de verlenging van verplichte sluitingstijd van twaalf uur 's avonds grote impact op horecaondernemers: "Deze ondernemers worden sinds het uitbreken van Covid-19 hard getroffen en verkeren in financieel zwaar weer." Van Zanen wijst er op dat niet alleen de nachthoreca lijdt onder de beperkingen van het kabinet. Veel meer horecaondernemers worden er volgens de burgemeester door getroffen. Van Zanen maakt zich 'grote zorgen' dat er nog geen zicht is op een ruimhartige steunregeling terwijl de steunmaatregelen al op 1 oktober stoppen. Cruciaal "Het is daarom cruciaal dat er op zeer korte termijn duidelijkheid komt. Juist nu wij – gemeenten – de horecaondernemers ook hard nodig hebben in het naleven van de regels rondom coronatoegangsbewijzen", schrijft de Haagse burgemeester. Thierry Aartsen Haast Ook de VVD in de Tweede Kamer wil dat het kabinet haast maakt met het maken van een steunpakket voor de horeca. Tweede Kamerlid Thierry Aartsen wil dat het kabinet de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) verlengt. Aartsen: "Ondernemers zijn er klaar mee en ik eerlijk gezegd ook. Er wordt al te lang vergaderd over verlenging van die steun. Als het kabinet ondernemers vraagt om dicht te blijven moeten ze daarvoor worden gecompenseerd. Punt."