Jongen (12) mag zich laten vaccineren ondanks verzet van vader

De jongen wil daarom graag nog tijd met haar doorbrengen, maar omdat hij niet is gevaccineerd, vreest hij dat hij zijn oma besmet, en zij direct aan het virus zou kunnen overlijden. Het jongetje gaat daaronder gebukt, zegt de rechtbank.

De vader is van mening dat het vaccin zich nog in de testfase bevindt en dat vaccinatie te risicovol is. De rechter denkt daar dus anders over. "Er zijn op dit moment, op grond van de huidige wetenschappelijke inzichten, geen denkbare risico’s op de lange termijn die overeenkomen met de door de vader ervaren zorgen", luidt het vonnis.